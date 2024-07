Odpoklic izdelka bio ajdova moka (1 kg)

Gre za izdelek z rokom uporabnosti 5. februar 2025 in serijskima številkama LOT20240502 in LOT20241402.

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji. Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter soboto med 8. in 16. uro na telefonski številki 01/8346 600 ali na e-naslovu info@podpora.hofer.si.