Tajfun Gaemi opustošil Tajvan in terjal pet smrtnih žrtev

Manila/Taipei, 25. julija - Tajfun Gaemi, ki je v preteklih dneh divjal po Filipinih, je ponoči opustošil še Tajvan. Na posnetkih z otoka je videti uničene ceste, podrta drevesa in poplave. Po navedbah oblasti so zemeljski plazovi in druge nesreče terjale najmanj pet smrtnih žrtev, še 531 ljudi je bilo ranjenih. Tajfun je danes dosegel tudi jugovzhodno obalo Kitajske.