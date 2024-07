Južnoafričani v četrtfinalu ragbija 7 šokirali Novozelandce

Pariz, 25. julija - Na olimpijskih igrah v Parizu so še pred petkovo uradno uvodno slovesnostjo levji delež tekmovanja opravili moški v turnirju ragbija 7. Danes so končali s skupinskim delom in odigrali tudi prve izločilne tekme po katerih sta znana polfinalna para Južna Afrika - Francija ter Fidži - Avstralija.