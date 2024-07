Proizvajalec naprave za glasovanje v DZ pojasnil zaplet med glasovanjem o izvrševanju proračuna

Ljubljana, 25. julija - Proizvajalec državnozborske glasovalne naprave je v poročilu pojasnil, da so poslanci med glasovanjem o izvrševanju proračuna na seji DZ novembra lani večkrat vstavili in umaknili glasovalne kartice. Prvi objavljeni rezultati o glasovanju tako niso odražali volje poslancev, so v sporočilu za javnost poudarili v Gibanju Svoboda.