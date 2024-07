PZS in Cipra Slovenija za uporabo javnega prometa za dostop do planinskih izhodišč

Bohinjska Bistrica, 25. julija - Individualni motorni promet vse bolj obremenjuje gorsko okolje, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije (PZS) in društvu za varstvo Alp Cipra Slovenija. Letos želijo k uporabi javnega potniškega prometa spodbuditi s projektom Z JPP do dolin in peš do višin, pri čemer si želijo, da bi planinci takšno obliko prevoza sprejeli kot del celostne izkušnje.