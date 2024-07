Večjih prireditev v Tivoliju do konca leta ne bo

Ljubljana, 25. julija - V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib do konca leta ne bo množičnih prireditev. Kot so danes sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, potem ko je že postalo znano, da Magnifico v Tivoliju ne bo nastopil, bo do konca leta predvidoma pripravljen načrt o rabi tega območja tudi v povezavi s prireditvami.