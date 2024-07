ZN pozivajo k preiskavi nasilja nad protestniki v Bangladešu

New York, 25. julija - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je danes pozval oblasti v Bangladešu, naj razkrijejo vse podrobnosti ukrepanja med protesti, ki so se sprevrgli v nasilje in terjali najmanj 193 smrtnih žrtev, med njimi tudi več policistov. Znova je pozval še k nepristranski in transparentni preiskavi.