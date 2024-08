Tedenski pregled - svet od 26. 7. do 1. 8.

Ljubljana, 2. avgusta - V tednu, ko so se v Parizu začele olimpijske igre, so se zaostrile razmere na Bližnjem vzhodu. Izrael je v Bejrutu ubil visokega predstavnika Hezbolaha Fuada Šukra, v Teheranu pa vodjo Hamasa Ismaila Hanijo. Prišlo je do velike izmenjave zapornikov med Rusijo in Zahodom. V Venezueli so za zmagovalca volitev razglasili predsednika Nicolasa Madura.