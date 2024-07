Za načelnika upravne enote Ljubljana do zdaj prispela ena nepopolna prijava

Ljubljana, 25. julija - Na ministrstvu za javno upravo so na razpis za načelnika upravne enote Ljubljana, ki se izteče ob polnoči, za zdaj prejeli eno nepopolno prijavo. Na razpis za načelnika upravne enote Domžale so medtem prejeli dve prijavi, od katerih je ena nepopolna, so sporočili z ministrstva za javno upravo.