Kamnik, 26. julija - Mineva 90 let od smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra. Ker je marca minilo tudi 150 let od njegovega rojstva, je vlada letošnje leto razglasila za leto Rudolfa Maistra. Tekom leta se je že zvrstilo več prireditev, danes pa bo v njegovem rojstnem Kamniku potekala slovesnost s polaganjem cvetja pri Maistrovem spomeniku.