Pri počivališču Lukovica jug odprli preurejeno povratno cesto

Lukovica, 25. julija - Predstavniki občine Lukovica ter družb Dars in Petrol so danes slovesno odprli preurejeno povratno cesto na območju priključka Lukovica jug. Preurejena cesta bo prebivalcem Lukovice omogočala lažji in varnejši dostop do Petrolovega bencinskega servisa in gostinskega ponudnika Marche, je na slovesnosti dejala županja Lukovice Olga Vrankar.