WHO opozarja na pomanjkanje napredka pri omejevanju pitja alkohola v EU

Koebenhavn, 25. julija - Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kažejo, da v državah EU v zadnjem desetletju ni bil storjen napredek na področju zmanjšanja pitja alkohola, so danes opozorili z regionalnega sedeža organizacije v Koebenhavnu. Evropejci tako še naprej spijejo največ alkohola na svetu, pri čemer Slovenija presega povprečje držav evropske regije WHO.