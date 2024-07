Nissanov četrtletni dobiček strmo navzdol

Tokio, 25. julija - Japonski avtomobilski proizvajalec Nissan je v prvem četrtletju poslovnega leta, med aprilom in junijem, ustvaril 28,6 milijarde jenov ali 170 milijonov evrov čistega dobička, kar je okoli 70 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V družbi so obdobje ocenili za zelo zahtevno in sprejeli ukrepe za izboljšanje poslovanja.