Ljubljanska borza uvodoma s padcem

Ljubljana, 25. julija - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala v rdeče. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,37 odstotka, med blue chipi pa so najbolj nazadovale delnice Cinkarne Celje in Save Re, za skoraj dva oz. za nekaj več kot odstotek. Najbolj prometne so bile vnovič delnice Krke. Dopoldne jih je lastnika zamenjalo za skoraj pol milijona evrov.