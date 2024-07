Slovenija aktivno sodeluje v projektu za pretvorbo toplogrednih plinov v uporabne kemikalije

Ljubljana, 25. julija - Kemijski inštitut in Center odličnosti nizkoogljične tehnologije sodelujeta v mednarodnem projektu e-CODUCT, v okviru katerega razvijajo inovativno tehnologijo za pretvorbo toplogrednih plinov v uporabne proizvode, kot so goriva in uporabne kemikalije. Razvita tehnologija bo lahko izboljšala tako okoljsko kot ekonomsko učinkovitost kemičnih tovarn.