62-letnik z nožema in palico napadel policista

Krško, 25. julija - Krški policisti so v sredo obravnavali prijavo napada zakonskega partnerja, na kraju so našli poškodovano žensko. Partner v bližini je kričal na policista, vanju vrgel ošiljeno cev, izza pasu potegnil večja noža, mahal z njima in grozil, da ju bo ubil. Ker ni upošteval ukazov, sta uporabila plinski razpršilec in ga vklenila.