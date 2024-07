Požari v kanadskem nacionalnem parku Jasper zajeli največje naselje

Edmonton, 25. julija - Požari, ki zadnje dni divjajo v Nacionalnem parku Jasper v provinci Alberta na zahodu Kanade, so v sredo zvečer zajeli mesto Jasper, največje naselje v parku s približno 5000 prebivalci. Požari so uničili nekaj stavb. Prebivalce mesta so preventivno evakuirali že v ponedeljek, skupno pa so v regiji evakuirali približno 25.000 ljudi.