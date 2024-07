Ruska in kitajska bombnika v skupni patrulji v bližini Aljaske

Moskva, 25. julija - Ruska in kitajska bombnika so v sredo izvedli skupno patruljo nad Beringovim morjem, so danes sporočili z obrambnega ministrstva v Moskvi. Da so z letali prestregli štiri tuje bombnike v bližini Aljaske, so pred tem sporočili iz kanadsko-ameriškega zračnega poveljstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.