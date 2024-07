Glasbe sveta znova vabijo na čezmejno avanturo

Nova Gorica, 25. julija - Z nocojšnjim koncertom kubanske skladateljice, pevke in violončelistke Ane Carle Maza, ki bo predstavila album Caribe, se bo začel čezmejni festival Glasbe sveta, ki bo do 3. avgusta potekal med obmejnima mestoma Novo Gorico in Gorico. Poleg glasbe prinaša tudi tržnico lokalnih pridelovalcev hrane in pijače.