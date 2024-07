Podnebni aktivisti ustavili promet na frankfurtskem letališču

Frankfurt, 25. julija - Na letališču v Frankfurtu so davi ustavili promet, ker so na območje letališča vdrli podnebni aktivisti skupine Last Generation, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Zaradi demonstracij na letališču so leti prekinjeni," je letališče sporočilo na svoji spletni strani in pozvalo potnike, naj na spletu preverijo stanje letov.