New York, 24. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Vlagatelji spremljajo predvsem četrtletne poslovne rezultate, ki jih te dni objavljajo podjetja. Med drugim sta jih razočarali podjetji Tesla in Googlovo krovno podjetje Alphabet, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.