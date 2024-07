Po jugovzhodni Aziji divja tajfun Gaemi

Manila/Taipei/Peking, 24. julija - Tajfun Gaemi, ki je danes in v preteklih dneh divjal po Filipinih in sprožil poplave, v hribovitih predelih otočja pa zemeljske plazove, je terjal 16 smrtnih žrtev in je dosegel Tajvan, kjer je že terjal prve žrtve. Na otoku so v pričakovanju tajfuna sicer zaprli šole in borzo. Huda neurja v četrtek pričakujejo tudi v dveh kitajskih provincah.