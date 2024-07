Požar na newyorškem letališču JFK ranil več ljudi in povzročil zamude v prometu

New York, 24. julija - Na newyorškem letališču John F. Kennedy (JFK) je danes zjutraj izbruhnil požar na tekočih stopnicah, v katerem je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, nihče pa ni življenjsko ogrožen, poročajo lokalni mediji. Zaradi požara so evakuirali številne potnike, prišlo pa je tudi do zamud v letalskem prometu. Policija vzrok požara še preučuje.