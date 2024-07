Večer o Renaultovi proizvodnji električnega avtomobila v Sloveniji (25. 7.)

Maribor, 24. julija - Srečko Klapš v komentarju Električno ... piše o odločitvi skupine Renault, da proizvodnjo električnega twinga zaupa novomeški tovarni Revoz. Avtor meni, da je to dobra novica za zaposlene in celotno Slovenijo. Poudarja, da bi naložba lahko bila priložnost tudi za slovenski avtomobilski grozd in druge dobavitelje.