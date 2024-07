Dnevnik o vladnem kadrovanju (25. 7.)

Ljubljana, 24. julija - Ranka Ivelja v komentarju Nož, vilice in komisarji piše o vladnem kadrovanju. Avtorica meni, da premier Robert Golob enakost spolov zagovarja le verbalno. Prepričana je, da Golob to kaže z nasprotovanjem prošnji predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da naj države članice v Bruselj posredujejo ime kandidata in kandidatke za komisarja.