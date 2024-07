Prodaja novih stanovanj in hiš v ZDA junija navzdol

Washington, 24. julija - Prodaja novih hiš in stanovanj je v ZDA junija v primerjavi z majem nazadovala za 0,6 odstotka na letno prilagojeno raven 617.000 enot, je danes sporočilo ministrstvo za trgovino ZDA. To je najnižja raven v zadnjih sedmih mesecih ter posledica visokih cen in obrestnih mer.