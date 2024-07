Musk zanikal poročila o 45 milijonih dolarjev mesečnih donacij za Trumpovo kampanjo

New York, 24. julija - Kontroverzni poslovnež in milijarder Elon Musk je danes zanikal poročila, da namerava za podporo predsedniški kampanji republikanca Donalda Trumpa nameniti po 45 milijonov dolarjev na mesec, poroča britanski BBC. Potrdil pa je, da je ustanovil svoj odbor za politično akcijo z imenom America PAC in vanj vplačuje manjše zneske.