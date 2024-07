Maročani na OI remizirali z Argentinci

Saint-Etienne, 24. julija - Nogometna reprezentanca Maroka je na olimpijskih igrah v Franciji v Saint-Etiennu v predtekmovalni skupini B presenetljivo remizirala 2:2 (1:0) z Argentino, eno izmed favoritinj turnirja. Med njimi so tudi Španci, ki so bili boljši od Uzbekistana, v skupini C so zmagali z 2:1 (1:1).