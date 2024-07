Vlada odložila odločanje o kandidatu za evropskega komisarja

Ljubljana, 24. julija - Vlada je na današnji seji odložila odločanje o kandidatu za evropskega komisarja, ki je bilo sicer na dnevnem redu, je po seji sporočil urad vlade za komuniciranje. Kot so pojasnili, so se za to odločili, ker vlada še ni prejela obvestila institucij EU, na podlagi katere predlaga kandidata. Vlada bo postopek nadaljevala na naslednji redni seji.