Slovenija v odzivu na poročilo Bruslja izpostavlja zavezanost krepitvi vladavine prava

Ljubljana, 24. julija - Letno poročilo Evropske komisije o vladavini prava za leto 2024 izkazuje napredek Slovenije na praktično vseh področjih in pri uresničevanju lanskih priporočil, so v odzivu poudarili na zunanjem ministrstvu. Izpostavili so še, da Slovenija ostaja zavezana krepitvi vladavine prava, kar so poudarili tudi na ministrstvu za pravosodje.