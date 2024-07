V Bangladešu po omilitvi policijske ure znova delajo tekstilne tovarne

Daka, 24. julija - Oblasti v Bangladešu so zaradi umiritve razmer danes delno omilile policijsko uro, ki so jo vzpostavile v petek po smrtonosnih študentskih protestih, ki so zahtevali najmanj 186 življenj. Od danes tako znova obratujejo gospodarsko pomembne tekstilne tovarne, nekaj ur dnevno so odprte tudi banke, nekatere trgovine, državni uradi in borza v Daki.