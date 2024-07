Ljubljanska borza: SBI TOP v minusu

Ljubljana, 24. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes padel 1,48 odstotka v minus. Pod gladino so ga potisnile predvsem Krkine delnice, ki so padle za skoraj tri odstotke. Vlagatelji so opravili za 2,6 milijona evrov poslov, od tega po več kot milijon z delnicami Krke in NLB.