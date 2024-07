Preiskava na Novi Zelandiji razkrila obsežne zlorabe v socialnem varstvu

Wellington, 24. julija - Okoli 200.000 otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih, ki so bili zadnjih 70 let na Novi Zelandiji v socialnem varstvu v državnih in verskih ustanovah, je bilo žrtev zlorab, je v danes objavljenem poročilu ugotovila preiskovalna komisija. Novozelandski premier Christopher Luxon se je opravičil in napovedal reforme.