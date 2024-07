V Nemčiji prepovedali z Iranom povezan Islamski center Hamburg

Berlin/Teheran, 24. julija - V Nemčiji so prepovedali Islamski center Hamburg (IZH) in z njim povezane organizacije zaradi skrajnih stališč in povezav z Iranom. IZH velja za pomemben propagandni center iranskega režima v Evropi. Davi so izvedli številne racije v prostorih centra in drugih stavbah v več zveznih deželah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.