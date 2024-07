EU s priporočili za zmanjšanje tveganj v telekomunikacijskem in elektroenergetskem sektorju

Bruselj, 24. julija - Kibernetski napadi in vohunske dejavnosti kibernetskih kriminalcev sodijo med največje grožnje za telekomunikacijski in elektroenergetski sektor v EU, izhaja iz danes objavljenega poročila o kibernetski varnosti v obeh sektorjih. Države članice so ob tem podale priporočila za zmanjšanje tveganj, kot je boljša izmenjava informacij.