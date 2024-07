Slovenija postala članica koalicije za svobodo na internetu

Ljubljana, 24. julija - Slovenija se je minuli teden pridružila koaliciji za svobodo na internetu - skupnosti 40 držav, ki se zavzema za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin na spletu, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Ob tem so poudarili, da članstvo predstavlja pomemben mejnik pri zavzemanju za človekove pravice.