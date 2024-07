Obalni policisti pozivajo k varni vožnji skirojev, mopedov in koles

Izola, 24. julija - Na Obali je vse več težav zaradi kolesarjev, mopedistov in voznikov e-skirojev. Letos so bili udeleženi v 120 prometnih nesrečah, so danes v Izoli opozorili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper. Prejšnjo sredo so v samo dveh urah zasegli pet mopedov. Kratke poostrene nadzore bodo izvajali do zaključka motoristične sezone.