Za generalnega direktorja Cankarjevega doma štiri prijave

Ljubljana, 24. julija - Na razpis za generalnega direktorja oziroma direktorico Cankarjevega doma so bile oddane štiri popolne in pravočasne prijave. Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da bo postopek izbora zaključen pravočasno oziroma pred potekom aktualnega mandata. Trenutni generalni direktorici Uršuli Cetinski se mandat izteče oktobra.