Pogrešan je 41-letnik iz okolice Vodic

Vodice, 24. julija - Policisti Policijske postaje (PP) Ljubljana Šiška so bili v torek obveščeni, da je pogrešan 41-letni Žane Žafran iz okolice Vodic. Visok je okoli 190 centimetrov, srednje postave, rjavih las, modrih oči, ima dolgo brado. Nazadnje so ga videli v ponedeljek na območju Ljubljane. Policisti prosijo javnost za informacije.

Pogrešani je bil nazadnje, ko so ga videli, oblečen v kratke hlače, kratko majico in črne čevlje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.