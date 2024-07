Prikazovanje življenjskega cikla na razstavi del Egona Schiela v New Yorku

New York, 26. julija - Muzej Neue Galerie v New Yorku razstavlja nemško in avstrijsko umetnost zgodnjega dvajsetega stoletja. Oktobra bodo odprli razstavo Egon Schiele: Žive pokrajine, ki predstavlja pomen krajine v delih avstrijskega umetnika. Slikar je z upodabljanjem narave, mestnih ulic in s portreti v svojih delih prikazoval vseživljenjski cikel.