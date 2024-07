Ljubljana, 24. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani (zamuda 20-25 minut), na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana center in Rudnik v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled v obe smeri.