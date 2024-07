Umrla legenda blues glasbe John Mayall

Los Angeles, 24. julija - Umrl je eden od veteranov britanskega bluesa John Mayall. Vpliven je bil s svojo skupino The Bluesbreakers, katere člani so bili številni prepoznavni glasbeniki, med njimi Eric Clapton, Peter Green in Mick Taylor. Umrl je na svojem domu v Kaliforniji, star 90 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.