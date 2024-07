Visa z rastjo dobička in prihodkov, a pod pričakovanji stroke

New York, 24. julija - Ameriški ponudnik storitev kartičnega poslovanja Visa je v minulem četrtletju vknjižil 4,87 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 17,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki podjetja so porasli za 9,6 odstotka na 8,90 milijarde dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Analitiki so sicer pričakovali nekaj višje številke.