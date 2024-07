V ospredju zasedanje Unescovega odbora za svetovno dediščino tokrat ogrožena dediščina

New Delhi, 24. julija - V indijski prestolnici New Delhi te dni poteka 46. zasedanje Unescovega odbora za svetovno dediščino. Sodelujoči bodo obravnavali 56 spomenikov svetovne dediščine, ki jih ogrožajo naravne nesreče ali vojne ali pa so zanemarjeni, zaradi česar bi lahko izgubili svoj edinstven status. Srečanje se bo sklenilo 31. julija.