Celjski dijaki svetovni prvaki v kategoriji reševalnih robotkov

Eindhoven/Celje, 24. julija - Ekipa dijakov iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje je na svetovnem prvenstvu v robotiki, ki je od 17. do 21. julija potekal v nizozemskem Eindhovnu, v kategoriji reševalnih robotov osvojila prvo mesto. Z dobrim rezultatom na letošnjem svetovnem prvenstvu so si prisvojili tudi vstopnico za RoboCup 2025.