Ogenj v hiši v Zgornji Koreni povzročil za 70.000 evrov škode

Duplek, 24. julija - Na območju Zgornje Korene v občini Duplek je v torek dopoldne prišlo do požara v stanovanjski hiši, ki je po nestrokovni oceni policije povzročil za okoli 70.000 evrov materialne škode. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je do požara prišlo v zgornjem nadstropju hiše, o dogodku pa trenutno še vedno zbirajo obvestila.