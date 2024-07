Cene nafte navzgor

Singapur, 24. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale, potem ko je bilo objavljeno poročilo, da so se zaloge surove nafte v ZDA zmanjšale že četrti teden zapored. Po podatkih Ameriškega inštituta za nafto (API) so se zaloge zmanjšale za 3,86 milijona 159-litrskih sodov, poročajo tuje tiskovne agencije.