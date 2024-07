Newyorške borze končale v rdečem

New York, 23. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so današnje trgovanje končale z nemirno in nekoliko nižje kot v ponedeljek, saj so vlagatelji ocenili mešana poročila o zaslužku, medtem ko spremljajo hitro spreminjajočo se predsedniško tekmo v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.