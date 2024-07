Slovenija v Varnostnem svetu jemenske hutijevce pozvala k takojšnji izpustitvi pridržanih humanitarnih delavcev

New York, 23. julija - Hutijevce pozivamo k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh pridržanih humanitarnih delavcev, je danes na zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju v Jemnu poudarila namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Drobič Blokar. Jemenski uporniki trdijo, da so humanitarce pred tedni pridržali zaradi suma vohunjenja.