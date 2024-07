Vprašanje dekriminalizacije splava pretresa poljsko vlado

Varšava, 23. julija - Poljski premier Donald Tusk je danes razrešil namestnika ministra za razvoj in tehnologijo Waldemarja Slugockega, ki se ni udeležil glasovanja v parlamentu o predlogu zakona za delno dekriminalizacijo splava. Predlog so poslanci zavrnili in s tem tudi zadali udarec Tusku, ki je od prevzema položaja obljubljal liberalizacijo te zakonodaje.